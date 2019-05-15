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«Элегантно, но простовато»: Виктория Боня разочаровала фанатов появлением на Каннском кинофестивале в красном платье

Сама звезда тоже отметила, что наряд у нее в этом году скромный.

«Элегантно, но простовато»: Виктория Боня разочаровала фанатов появлением на Каннском кинофестивале в красном платье
фото: eastnews.ru

Минувшим вечером все внимание прессы и журналистов было приковано к Каннам – небольшому французскому городку, который каждый год становится местом притяжения самых красивых и знаменитых актеров мирового кино, режиссеров, продюсеров и многих других представителей шоу-бизнеса. Здесь открылся уже 72-й по счету кинофестиваль.

На красную ковровую дорожку в этом году под вспышки десятков фотокамер вышли Ева Лонгория и Джулианна Мур, Селена Гомес, бразильские супер-модели и многие другие, с удовольствием продемонстрировав свои шикарные наряды. Среди тех, кто попал в объективы фотожурналистов оказалась и Виктория Боня, выбравшая в этом году красное платье, одна из бретелек которого была кокетливо приспущено.

«В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами… Одно из них было платье принцессы, золотого цвета, расшитым сваровски… Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное!» — пишет на своей странице в Instagram звезда.

Мнения подписчиков по поводу наряда, который почти сливался с красной дорожкой кинофестиваля, разошлись. В целом, поклонники отметили, что Виктория, действительно очень элегантна в этом наряде. Но многие сочли его все же простоватым, на фоне других звезд торжества.

«Так обычно и серо. Я думала как в прошлый раз, увижу вас сногсшибательной», — признается одна из подписчиц.

Многим не понравилась и прическа Виктории, а также цвет волос. Некоторые комментаторы признались, что они выглядят неухоженными. Между тем, напомним, не так давно Боня поделилась секретом ухода за своими наращенными волосами.

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Виктория БоняКаннский кинофестивальнеудачный наряд
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«Элегантно, но простовато»: Виктория Боня разочаровала фанатов появлением на Каннском кинофестивале в красном платье
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