«Надо идти своей дорогой»: Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся

Их брак официально просуществовал только один год.

Актриса Нино Нинидзе и режиссер Кирилл Плетнев прожили в гражданском браке три года и еще год в официально зарегистрированных отношениях. В звездной семье родился сын Александр. Многим казалось, что их отношения идеальны и безоблачны. Но, как выясняется, это только казалось.

Недавно актриса и режиссер объявили о своем разрыве также, как это пару месяцев назад сделали Ксения Собчак и ее муж – разместив в социальной сети Instagram идентичные посты. В публикациях Кирилл и Нино рассказали, что в их истории нет ничего необычного: люди влюбляются, женятся, в их семьях появляются дети. А в определенный момент становится понятно, что каждому из них предстоит «идти своей дорогой».

Звезды подчеркивают, что прожитые вместе годы были счастливыми – у пары родился сын. Мальчика сильно любят и мама, и папа. И маленький Саша об этом знает. Знаменитости попросили своих поклонников к их решению отнестись с уважением и пониманием, не устраивать на просторах интернета всяческих разборок.