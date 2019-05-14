Милана Тюльпанова помогает участнице шоу «Топ-модель по-русски» Арине Перчик вернуть дочь

После скандального развода с Александром Кержаковым девушка организовала центр помощи для женщин.

Милана Тюльпанова в конце апреля развелась с Александром Кержаковым. Футболист не давал ей видеться с сыном, но после решения суда ребёнок остался с матерью. Несмотря на неприятные воспоминания, Тюльпанова позволяет спортсмену видеться с мальчиком.

Неделю назад дочь политика организовала «Центр помощи Миланы Тюльпановой». Экс-супруга Кержакова помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Тюльпанова борется с нарушением прав родителей и детей.

Одной из первых клиенток центра стала участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик. Её муж, как в свое время и Александр Кержаков, забрал дочь, которой ещё не исполнилось года. Мужчина не даёт модели видеться с девочкой. По мнению Перчик, ребёнок голодает у отца.

15 мая состоится слушание в Таганском районном суде. Подписчики желают Арине Перчик разобраться в ситуации. Милана Тюльпанова в свою очередь рассказала поклонникам, что её центр занимается делом Перчик.