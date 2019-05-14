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Милана Тюльпанова помогает участнице шоу «Топ-модель по-русски» Арине Перчик вернуть дочь

После скандального развода с Александром Кержаковым девушка организовала центр помощи для женщин.

Милана Тюльпанова помогает участнице шоу «Топ-модель по-русски» Арине Перчик вернуть дочь
Милана Тюльпанова. фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Милана Тюльпанова в конце апреля развелась с Александром Кержаковым. Футболист не давал ей видеться с сыном, но после решения суда ребёнок остался с матерью. Несмотря на неприятные воспоминания, Тюльпанова позволяет спортсмену видеться с мальчиком.

Неделю назад дочь политика организовала «Центр помощи Миланы Тюльпановой». Экс-супруга Кержакова помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Тюльпанова борется с нарушением прав родителей и детей.

Одной из первых клиенток центра стала участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик. Её муж, как в свое время и Александр Кержаков, забрал дочь, которой ещё не исполнилось года. Мужчина не даёт модели видеться с девочкой. По мнению Перчик, ребёнок голодает у отца.

Милана Тюльпанова помогает Арине Перчик вернуть дочь. Скриншот: instagram.com/milana_tulpanova/
Милана Тюльпанова помогает Арине Перчик вернуть дочь. Скриншот: instagram.com/milana_tulpanova/

15 мая состоится слушание в Таганском районном суде. Подписчики желают Арине Перчик разобраться в ситуации. Милана Тюльпанова в свою очередь рассказала поклонникам, что её центр занимается делом Перчик.

«Там и тесты ДНК, и доходы отца в размере 90т р. месяц, в сочетании с квартирой на Остоженке, и много-много всего», — поделилась Арина Перчик на своей странице в Instagram.

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Милана Тюльпанова помогает участнице шоу «Топ-модель по-русски» Арине Перчик вернуть дочь
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