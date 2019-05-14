Алена Водонаева показала, как выглядела её фигура после родов

Звезда смогла без стеснения загорать в купальнике уже через 8 месяцев после того, как стала мамой.

Алена Водонаева на протяжении многих лет мечтала родить ребёнка. Телеведущая пережила три выкидыша, поэтому ей трудно было поверить, что однажды она станет мамой. В конце концов в 2010 году Водонаева смогла родить сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева, с которым развелась три года спустя.

Подписчики часто спрашивали знаменитость в Instagram, как быстро она смогла восстановиться после родов. Алена Водонаева опубликовала в Stories фото 2011 года. Звезда отдыхала в Сицилии, и уже через 8 месяцев после счастливого события демонстрировала подтянутую фигуру. Водонаева выбрала темный раздельный купальник, в котором хорошо видно стройное тело.

Напомним, вторые отношения телеведущей также закончились разрывом. После полутора лет брака Алена Водонаева рассталась с диджеем Алексеем Косинусом. Об этом стало известно в апреле, но знакомые звезды заявили, что пара на тот момент не жила вместе более двух месяцев. О причинах разрыва знаменитость не сообщила.