Дочери Евгения Кафельникова предложили брать пример с Гном Гномыча

Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram очередным видеороликом, где она купается в водопаде. На что подписчики призвали девушку не тратить деньги отца и заняться делом.

На Алесю Кафельникову регулярно сыплются обвинения в легкомыслии, но девушка не обижается и продолжает радовать поклонников стоим творчеством. На этот раз она опубликовала очередной видеоролик с курортов Бали. На видео девушка купается в красивейшем водопаде, ее снимают сразу несколько фотографов. Периодически в кадр попадают различные части тела, что только раззадорило подписчиков аккаунта девушки в Instagram.

Надо отметить, что подписчики часто имеют возможность видеть Кафельникову без одежды, с сигаретами в руках или пьяную. Так или иначе, ее поведение соотносят с именитым родителем, который никак не может найти общий язык с дочерью.

На этот раз пользователи тоже решили вразумить девушку, причем многие делали это в очень жесткой форме. В пример девушке поставили 6-летнего сына Рудковской и Плющенко. Мальчик активно тренируется, выступает с собственным шоу и уже заработал более 10 миллионов рублей, пишет сайт argumenti.ru.

«Вот Гном Гномыч, 6 лет мальчишке… а какой трудяга… уже работает, на коньках катается… а вы все голой…… крутите. Открою Вам секрет, этой частью тела никого не удивишь, зато ваши друзья и фотографы имеют папашины деньги. Ну раз вас никуда не приглашают в значимые агентства, может, займетесь чем-нибудь значимым, а не этим никчемным времяпровождением», — оставил комментарий один из пользователей.