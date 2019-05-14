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Про любовь: в новом спектакле «Горбачев» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют президентскую чету

Постановка латвийского режиссера Алвиса Херманиса интерпретирует взаимоотношения между Раисой Горбачевой и первым президентом СССР. Премьера состоится 15 мая.

Про любовь: в новом спектакле «Горбачев» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют президентскую чету
Михаил Горбачев. фото: globallookpress

Евгений Миронов поделился новостью, что в ближайшем будущем перевоплотится на сцене в Михаила Горбачева. Спектакль латвийского режиссёра Алвиса Херманиса расскажет о любовных взаимоотношениях между единственным президентом СССР и его женой Раисой Максимовной.

Первая репетиция пройдёт в Риге в среду, 15 мая, в Новом рижском театре. Затем постановка переедет в Россию и будет носить лаконичное название «Горбачев». Коллегой и исполнительницей главной женской роли станет Чулпан Хаматова, сообщает ТАСС.

Евгений Миронов сыграет Михаила Горбачева. фото: globallookpress
Евгений Миронов сыграет Михаила Горбачева. фото: globallookpress

Не остался в стороне и сам Михаил Горбачев. 88-летний политик сухо прокомментировал новость. На вопрос корреспондента РИА Новости о том, как Горбачев относится к выбору актёров, бывший президент СССР заявил: «Не знаю ни о каких постановках ничего».

Напомним, это не первое художественное произведение 2019 года, которое рассказывает о жизни Михаила Горбачева. В апреле на 41-м Московском международном кинофестивале прошла премьера документального фильма о правлении первого и последнего президента СССР.

Горбачев обещал посетить закрытие фестиваля, однако не смог. Режиссёры фильма рассказали прессе, что политик оказался в больнице из-за проблем с сердцем, впрочем, представитель Горбачева опроверг эту информацию.

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Евгений МироновМихаил Горбачевтеатральная премьераЧулпан Хаматова
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Про любовь: в новом спектакле «Горбачев» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют президентскую чету
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