Лена Миро осудила Яну Рудковскую за «эксплуатацию» сына

Яна Рудковская воспитывает троих сыновей. Однако именно из младшего наследника от Евгения Плющенко продюсер решила сделать будущую знаменитость. Саша, которого прозвали Гном Гномычем, в свои шесть лет успел завоевать призовые места на соревнованиях по фигурному катанию, поучаствовать в фотосессиях и модных показах.
Саша Плющенко уже заработал свой первый миллион. Рудковская призналась, что многие услуги сын оплачивает уже сам, например, шофёра. А из-за жёсткого графика звездные родители приняли решение не отдавать Гном Гномыча в школу.
Лена Миро возмутилась подобной новостью. Она считает, что Рудковская эксплуатирует сына так же, как раньше зарабатывали на дрессированных обезьянках в клетке. «Нормальная мать бы выбрала образование в школе. Баба Яга выбрала всё, кроме него», — написала Миро.
Блогер уверена — Саше Плющенко будет сложно без образования. Мальчик может не справиться с давлением. «Потом сопьется где-нибудь под забором», — подытожила Лена Миро.