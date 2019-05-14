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Папа может: Влад Топалов рассказал, как борется с истериками маленького сына

Вместе с супругой Региной Тодоренко и юным сыном певец сейчас отдыхает за границей.

Папа может: Влад Топалов рассказал, как борется с истериками маленького сына
Влад Топалов раскрыл секрет, как успокоить маленького сына ФОТО: www.instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов сейчас находятся за границей, они всей семьей отправились на отдых. Своего 5-месячного малыша Мишу супруги тоже взяли с собой. И хоть с таким маленьким ребенком точно не поваляешься у бассейна и не поплаваешь в море, мама и папа выглядят счастливыми. А вот сыночек иногда плачет, видимо, традиционные детские проблемы с животиком не дают ему покоя.

На этот случай у папы есть свои секреты, как успокоить первенца. Универсальным рецептом Влад Топалов поделился с подписчиками в Instagram. В своем профиле артист разместил ролик, на котором запечатлена совместная прогулка семьи. Папа несет малыша на руках, прикрыв его от солнца полотенцем.

Певец признался, что малыш очень сильно кричит весь день и успокаивается только у него на руках, поэтому он не расстается с сыночком ни на секунду.

Кстати, Тодоренко и Топалов называют ребенка «бэром», что переводе с английского обозначает «медведь».

«Успокоил бэра — значит успокоил сына. Бэр — медведь по-английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей помощью!» — подписал ролик Топалов.

Подписчики не скупились на добрые комментарии. Почти каждый отмечал, что пара телеведущей и певца очень гармоничная и является примером настоящей крепкой семьи, пишет сайт Актуальные новости.

Отпуску предшествовал неприятный инцидент. По дороге в аэропорт музыкант угодил в ДТП. Артист рассказал, что накануне отъезда рано утром он был в церкви и после службы поспешил в аэропорт. По дороге в него врезался автомобиль, и поездку пришлось перенести. В ходе разбирательств оказалось, что у виновника происшествия несколько лет назад умер сын. Певец пожалел мужчину и решил не конфликтовать. Но настроение было напрочь испорчено, а автомобиль нуждался в ремонте, пишет сайт argumenti.ru.

 

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Папа может: Влад Топалов рассказал, как борется с истериками маленького сына
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