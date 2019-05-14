Маргарита Симоньян впервые продемонстрировала округлившийся живот

В этом году в свой день рождения Маргарита Симоньян стала героиней передачи «Секрет на миллион». На тот момент уже было известно, что знаменитая журналистка беременна. Девушка отметила, что пока ее не мучает токсикоз и нет прихотей в еде. Она откровенно побеседовала с ведущей Лерой Кудрявцевой. Выяснилось, что жена режиссера Тиграна Кеосаяна даже вновь бросила курить ради здоровья будущего малыша. Примечательно, что для нее этот ребенок станет третьим, а для ее супруга пятым.

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У влюбленных подрастают общие дети: Марьяна и Баграт. Симоньян поведала телеведущей, что ее наследники учат несколько языков, включая китайский. Она объяснила, что в юном возрасте в игровой форме ребята быстро запоминают слова. Супруги скрывают лица своих детей, так как не хотят, чтобы в будущем они увидели фотографии и были чем-то расстроены. По мнению Симоньян, со временем они сами начнут решать, что им выставлять на всеобщее обозрение, а что нет.

Все это время Маргарита демонстрировала блюда, которые готовит, и иногда делилась видео с наследниками в соцсети. И лишь на днях она впервые за долгое время опубликовала свое собственное фото. В кадре журналистка предстала в комфортной одежде: джинсах, футболке и длинном кардигане. Рядом с ней на снимке стоит тележурналист Роман Бабаян и его друг. Выяснилось, что свой декретный отпуск Симоньян проводит в Адлере.

Поклонники сразу отметили, что с округлившимся животом она выглядит еще женственнее. «Маргарита! Как хороша беременная женщина», «Какая же вы милая с животиком!», «У двух умнейших детей скоро появится сестра или братик!», «Вы умница, Маргарита, беременность вам очень идет», — высказались подписчики. Отметим, что из-за своего интересного положения журналистка в третий раз перенесла дату свадьбы. Раньше она была категорически против штампа в паспорте, а теперь не может дождаться удобного случая, чтобы пожениться с Тиграном.