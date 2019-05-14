Смелое решение: Яна Рудковская отказалась от диеты

Продюсер не может отказаться от сладостей и собирается сбрасывать лишний вес с помощью спортивных тренировок.

Яна Рудковская часто выкладывает в рубрику «Мои завтраки» в своем Instagram красиво сервированные блюда. На этот раз гречку на молоке, вареное яйцо и йогурт продюсер дополнила большим количеством французских сладостей. «Конец диетам, лучше буду больше спортом заниматься», — подписала фото Рудковская.

Подписчики в Instagram удивились, действительно ли звезда так много ест. На снимках стол часто ломится от тех угощений, что готовят к завтраку знаменитого продюсера. Столько еды сложно съесть одному человеку.

Рудковская ответила в комментариях, что большая часть блюд на снимке осталась нетронутой. Скажем, в этот раз Яна съела только йогурт. Поклонники сделали вывод, что знаменитость выкладывает всю еду на стол ради красивого кадра, при этом сама ест мало.

Напомним, недавно впервые за год Яна Рудковская показала подписчикам сразу всех троих сыновей. Старшие Андрей и Коля остались с продюсером после брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Младший Саша растёт точной копией отца – Евгения Плющенко.