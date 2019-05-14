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Смелое решение: Яна Рудковская отказалась от диеты

Продюсер не может отказаться от сладостей и собирается сбрасывать лишний вес с помощью спортивных тренировок.

Смелое решение: Яна Рудковская отказалась от диеты
Яна Рудковская. фото: КП

Яна Рудковская часто выкладывает в рубрику «Мои завтраки» в своем Instagram красиво сервированные блюда. На этот раз гречку на молоке, вареное яйцо и йогурт продюсер дополнила большим количеством французских сладостей. «Конец диетам, лучше буду больше спортом заниматься», — подписала фото Рудковская.

Подписчики в Instagram удивились, действительно ли звезда так много ест. На снимках стол часто ломится от тех угощений, что готовят к завтраку знаменитого продюсера. Столько еды сложно съесть одному человеку.

Рудковская ответила в комментариях, что большая часть блюд на снимке осталась нетронутой. Скажем, в этот раз Яна съела только йогурт. Поклонники сделали вывод, что знаменитость выкладывает всю еду на стол ради красивого кадра, при этом сама ест мало.

Яна Рудковская о завтраках. Скриншот: instagram.com/rudkovskayaofficial/
Яна Рудковская о завтраках. Скриншот: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Напомним, недавно впервые за год Яна Рудковская показала подписчикам сразу всех троих сыновей. Старшие Андрей и Коля остались с продюсером после брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Младший Саша растёт точной копией отца – Евгения Плющенко.

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Смелое решение: Яна Рудковская отказалась от диеты
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