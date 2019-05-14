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История возрождается: в Сети появился трейлер перезапуска «Беверли Хиллз, 90210»

Премьера ребута намечена на 7 августа 2019 года.

История возрождается: в Сети появился трейлер перезапуска «Беверли Хиллз, 90210»
Кадр из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» (1990-2000)

Поклонники «Беверли Хиллз, 90210» с нетерпением ждали, когда же «боги Голливуда» снизойдут до перезапуска сериала, чтобы снова увидеть любимых героев. Дело осложнялось тем, что не все актеры из оригинальной версии были согласны на съемки.

От проекта оказались два ключевых актера — Люк Перри (Дилан) и Шэннен Доэрти (Брэнда Уолш). Надежды фантов практически рухнули после того, как стало известно о смерти главного сердцееда сериала Перри — актер умер из-за обширного инфаркта.

Однако, лед тронулся после того, как его экранная возлюбленная Доэрти все же дала «зеленый свет» и присоединилась к остальным звездам проекта. Таким образом, у зрителей появился реальный шанс увидеть возрождение истории и окунуться в ностальгические воспоминания.

Кроме этого, зритель может оценить, насколько изменились любимые актеры за прошедшие 19 лет. При этом стоит отметить, что появятся на экране они уже не в роли своих героев, а сыграют самих себя.

В синопсисе к трейлеру отмечается, что это этакая версия реалити-шоу, где актерам предстоит самостоятельно снять ребут «Беверли-Хиллз» из 90-х.

В перезапуске кроме Шэннен снимется ее экранный брат Джейсон Присли, а также Дженни Гарт, Ян Зиеринг, Габриэль Картерис, Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг.

Ребут под названием «BH90210» стартует на Fox с 7 августа 2019 года.

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Тэги:

Беверли Хиллз 90210Брайан Остин ГринЛюк ПерриперезапускТори СпеллингШэннон Доэрти
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История возрождается: в Сети появился трейлер перезапуска «Беверли Хиллз, 90210»
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