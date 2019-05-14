Многодетный отец: актер Станислав Бондаренко показал подросших дочерей

Звезда сериалов «Стритрейсеры» и «Верни мою любовь» в третий раз стал отцом в марте этого года.

Станислав Бондаренко не так давно стал многодетным папой. Супруга Аурика в 2017 году подарила ему дочку Алексу. Тогда актер не мог сдержать эмоцией. Его переполняла радость. А два месяца назад он вновь оказался в родильной палате. Избранница подарила ему еще одну девочку, которую он поспешил взять на руки. Крошку родители назвали необычным именем Микаэла. Также от первого брака с Юлией Чиплиевой у него подрастает сын Марк.

Лицо своей младшей наследницы Бондаренко долгое время скрывал. Он хотел дождаться, когда она подрастет, чтобы познакомить малышку с поклонниками. С наступлением весны актер все же не удержался и устроил настоящую фотосессию для Микаэлы. В соцсети он поделился красочными снимками, на которых запечатлен с дочкой, которой еще нет и двух месяцев.

«Микаэла очень похожа Алексу. Но об этом точно можно будет сказать позже», — признался Станислав.

Он также опубликовал фото с подросшей средней дочкой. Не так давно супруги провели время в Дубае. Именно там были сделаны снимки с Алексой. По словам актера, его наследница не расстается с соской, даже когда купается в море. Поклонники не перестают восхищаться тому, какой Бондаренко заботливый папа. Также они заметили, что дети очень похожи на своего отца.

«Сколько нежности», «Дети постоянно меняются, главное, чтобы были здоровыми», «Счастья вашим девочкам», «Если бы вы не написали, что это Микаэла, то я б подумала бы, что это Алекса, они невероятно похожи», — высказались подписчики. Отметим, что актеру сложно находиться время на семью из-за плотного рабочего графика. По этой причине он не упускал ни минуту свободного времени в отпуске. Бондаренко наслаждался отцовством и много гулял с наследницами.