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Анна Хилькевич опровергла слухи о кесаревом сечении

Подписчицы аккаунта актрисы в Instagram рассмотрели на ее фото в купальнике маленький шрам.

Анна Хилькевич опровергла слухи о кесаревом сечении
Анна Хилькевич. фото: globallookpress

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич отдыхает с двумя детьми в Дубае. Почти год назад она родила вторую девочку — Машу. Хилькевич часто демонстрирует стройную фигуру в купальнике, а также выкладывает в Instagram милые снимки детей. Знаменитость даже не подозревала, что очередное фото из отпуска вызовет бурное обсуждение в среде ее фанатов.

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок, где она в черном купальнике сидит на шезлонге. В кадр попали обе дочери – старшая играет на пляже, младшая – рядом с мамой. Очередной пост звезда посвятила своей коже. Актриса пожаловалась, что раньше вместо загара у нее появлялись веснушки и ожоги, но теперь ее все устраивает.

Хилькевич опровергла шрам от КС. Скриншот: instagram.com/annakhilkevich/
Хилькевич опровергла шрам от КС. Скриншот: instagram.com/annakhilkevich/

Подписчицы решили не только обсудить проблемы светлой кожи. Некоторые фанатки разглядели над бикини звезды шрам и предположили, что это – след от кесарева сечения. В комментариях разгорелся спор, пока не вмешалась сама Анна Хилькевич. Актриса убедила поклонниц, что на животе у нее морщинки и она пережила естественные роды.

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Анна Хилькевичбеременность и родыФото в купальнике
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Анна Хилькевич опровергла слухи о кесаревом сечении
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