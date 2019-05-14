Анна Хилькевич опровергла слухи о кесаревом сечении

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич отдыхает с двумя детьми в Дубае. Почти год назад она родила вторую девочку — Машу. Хилькевич часто демонстрирует стройную фигуру в купальнике, а также выкладывает в Instagram милые снимки детей. Знаменитость даже не подозревала, что очередное фото из отпуска вызовет бурное обсуждение в среде ее фанатов.

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram снимок, где она в черном купальнике сидит на шезлонге. В кадр попали обе дочери – старшая играет на пляже, младшая – рядом с мамой. Очередной пост звезда посвятила своей коже. Актриса пожаловалась, что раньше вместо загара у нее появлялись веснушки и ожоги, но теперь ее все устраивает.

больше по теме Хилькевич призналась, что на отдыхе ее дети спят вместе с няней Это заявление актрисы дало очередной повод для обсуждений среди подписчиков.

Подписчицы решили не только обсудить проблемы светлой кожи. Некоторые фанатки разглядели над бикини звезды шрам и предположили, что это – след от кесарева сечения. В комментариях разгорелся спор, пока не вмешалась сама Анна Хилькевич. Актриса убедила поклонниц, что на животе у нее морщинки и она пережила естественные роды.