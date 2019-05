Дизайнеры марки Vans создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере

Известный британский бренд анонсировал скорое поступление в продажу кроссовок в стиле поттерианы. На создание обуви дизайнеров марки Vans вдохновили цвета факультетов Хогвартса.

Так, кроссовки Гриффиндора выполнены в желтом и бордовом цветах, Слизерина — в зеленых и черных, Когтеврана — голубых и синих, а Пуффендуя — желтых и черных.

Все четыре линейки обуви названы по именам факультетов школы магии: Sk8-Hi in Gryffindor, Era in Slytherin, Authentic in Ravenclaw и Classic Slip-On in Hufflepuff. Кроме этого, дизайнеры добавили в коллекцию кроссовки ComfyCush Era в честь газеты волшебников — «Ежедневного пророка».

Помимо спортивной обуви марка предложит фанатам и одежду в цветах Хогвартса, а также вещи, которые приурочены к разным частям франшизы о «мальчике-который-выжил».

Мужчинам предлагаются рюкзаки как в цветах Гриффиндора (Old Skool Backpack), так и черного цвета в стиле «Даров смерти» или же белого цвета — такого же, как был пуловер Гарри Поттера в книге о Кубке огня.

Не обошли дизайнеры и приспешников Черной магии. Для женщин они создали футболку и рюкзак а-ля «Дары смерти» темных цветов с принтами «пожирателей смерти», логотипом Гарри Поттера, а также изображением волшебной палочки.

Новая коллекция появится в продаже в июне 2019 года, пишет Mirror.