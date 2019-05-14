Мнение адвоката: Шейк и Купер смогут определить место жительства дочери мирным путем

Ирина Шейк является одной из самых известных супермоделей в мире. Как ни странно, красивым девушкам часто не везет в любви. Пять лет она встречалась с Криштиану Роналду, но в ЗАГС футболист ее так и не отвел. В 2015 году у нее завязались отношения с актером Брэдли Купером. Сейчас у них подрастает дочь Лея, которой уже два года. Поклонники ждали, когда влюбленные сыграют свадьбу, но на днях инсайдеры сообщили, что самая красивая пара Голливуда распалась.

Еще в начале этого года начали ходить слухи, что Купера очаровала Леди Гага, с которой он снялся в одном фильме. Во время премии «Оскар» все увидели, как между ними промелькнула искра. Вскоре певица разорвала помолвку со своим женихом. Правда, в окружении актера поговаривают, что Гага не причастна к его расставанию с возлюбленной. Брэдли обычно демонстрировал идиллию с Ириной, отправляясь вместе с ней на прогулки. Однако последний месяц их перестали видеть вдвоем. Более того, на бал института Костюма Met Gala модель пришла в гордом одиночестве.

Пока официально Шейк и Купер не подтвердили информацию о прекращении отношений. Адвокат Екатерина Нестеренко объяснила Teleprogramma.pro, на чьей стороне будет суд в США, если нужно будет определить, с кем останется жить дочка актера и модели Лея. По ее словам, американский суд будет рассматривать несколько факторов, чтобы вынести правильное решение. «В США рассматривается комплекс обстоятельств, которые включают особенности личности каждого из родителей, уровень дохода и прочие обстоятельства», — пояснила юрист.

«Если говорить об Ирине Шейк и Брэдли Купере, то мне что-то подсказывает, что там спора не будет: я предполагаю, что в данном случае все решится полюбовно. Думаю, что дочь останется с матерью или же родителям установят порядок проживания девочки», — поделилась своим мнением Нестеренко.

Также, по словам другого адвоката, Сергея Жорина, ребенок может жить и с мамой, и с папой, в том случае, если это не будет доставлять ему дискомфорт. Как и в России, у родителей есть право договориться о графике, по которому они смогут достаточное время проводить с малышом.

Несмотря на то, что в законном браке Шейк и Купер не состояли, алименты один из них будет выплачивать. Обычно деньги получает тот родитель, с кем живет ребенок. Размер денежной компенсации не ограничен. Американский суд изучит условия, в которых ранее жила Лея, чтобы определить размер алиментов. Если учесть доходы ее родителей, то девочка сейчас ни в чем не нуждается. Брэдли в прошлом году заработал 2 миллиарда 778 тысяч рублей, а Ирина — 87 миллионов рублей.