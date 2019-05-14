В Австралии хотят запретить кошкам гулять самим по себе, а собакам — лаять

Власти приняли к рассмотрению новый радикальный закон после волны жалоб на одичавших котов и лающих псов.

Власти западной Австралии приняли к рассмотрению новый законопроект о домашних животных. В случае его принятия кошкам могут запретить разгуливать по улицам, а собакам — громко лаять. Чиновники решились на этот шаг после волны жалоб на одичавших питомцев.

Согласно статистике, каждую неделю в больницы поступают порядка 25 пациентов с жалобами на укусы домашних животных.

Ассоциация рейнджеров западной Австралии (WA Rangers Association) требует ввести более жесткие штрафы для владельцев тех собак, которые лают и нападают на людей.

В поправках к так называемому «Закону о котах» предлагается не выпускать животных на улицу ночью или же и вовсе запретить выходить им из дома.

Владельцев собак, которые нападают на людей или животных, по текущему законодательству, ждет штраф на сумму в 10 тысяч долларов или один год тюрьмы в случае, если их питомец причинил более тяжкий вред здоровью.

Однако, по мнению инициаторов новых поправок, текущая система штрафов недостаточно высока, чтобы заставить владельцев собак выполнять необходимые обязательства.

Рейнджеры призывают усовершенствовать систему проверки истории домашних животных после того, как ранее нападавшие собаки обрели хозяев или были взяты на передержку.

Что же касается котов, то глава организации «Cat Haven» («Кошачий рай») Роз Робинсон выступает за то, чтобы кошек держали только дома и не выпускали на улицу ради их же здоровья, чтобы они жили дольше и лучше.

В случае одобрения поправок властями, проект будет передан для рассмотрения в парламент после 4 августа 2019 года, пишет Mirror.