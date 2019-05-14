Меган хочет славы, Гарри – спокойствия: королевской паре предрекли проблемы в браке после рождения первенца

После рождения сына отношения принца Гарри и Меган Маркл могут испортиться. К такому выводу пришла биограф британской королевской семьи Анджела Левин. По словам эксперта, над браком пары «сгущаются грозовые тучи».

Как рассказала Левин, герцогиня Сассекская весьма амбициозна. Бывшая актриса, которую прославил сериал «Форс-мажоры», продолжает жаждать мировой известности, тогда как ее муж, с раннего детства постоянно находившийся под прицелом сотен камер, предпочитает жить в тени и больше всего хочет, чтобы его имя как можно меньше мелькало на страницах желтых изданий.

Такую же судьбу молодой отец выбрал бы для сына Арчи Харрингтона. Чтобы у мальчика было обычное детство, Гарри планирует увезти его в Южную Африку, и, по слухам, именно в стремлении оградить ребенка от необходимости выполнять королевские обязанности принц решил отказаться от титула граф Дамбартон, который должен был получить малыш.

«Я полон решимости вести нормальную жизнь, насколько это возможно», – заявлял внук Елизаветы II.

Выходит, Меган хочет славы, а Гарри – спокойствия. Пока герцогиня ждала ребенка, она соглашалась с мужем во всем. Теперь же между супругами может вспыхнуть конфликт, поскольку отказываться от своих амбиций Маркл не намерена.

«Гордая, уверенная в себе. Ей повезло с внешностью, харизмой, умом. Но вот большой вопрос: как материнство будет сочетаться с ее, кажется, безграничным желанием проявить себя?» – цитирует биографа Express.

Между тем, отмечает The Daily Mail, в Букингенском дворце прекрасно осознают масштаб проблемы. Как сообщил осведомленный источник, при дворе готовы на самые решительные действия, чтобы охладить пыл Меган Маркл и взять ее деятельность под контроль.