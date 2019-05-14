Сергей Жигунов станет продюсером нового сериала про приключения гардемаринов

При этом актер дал понять, что сам сниматься в телевизионной картине не будет.

Сергей Жигунов наибольшую популярность получил благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Сейчас он продолжает пополнять свою фильмографию. Как оказалось, актер имеет право на съемки ремейка «Гардемаринов». Ранее он исполнил роль Александра Белова в фильме 1988 года «Гардемарины, вперед!». Теперь артист планирует снять телесериал про новые приключения знаменитых офицеров.

«У меня есть права на ремейк первой картины, сейчас я разрабатываю сценарий новой телевизионной ленты. Это будет сериал, который вернет нас в мир первой картины про приключения гардемаринов. Не знаю, правда, как ситуация будет развиваться в связи со смертью Нины Матвеевны (Соротокиной)», — рассказал Жигунов. Он подчеркнул, что сам сниматься в картине не намерен.

Артист также не назвал имя режиссера. Сергей пока не спешит приступать к съемкам. По его словам, подготовка может занять приличное количество времени. К тому же сейчас вовсю идет работа над фильмом «Гардемарины-4», режиссером которой выступила Светлана Дружинина. Кадрами со съемочной площадки недавно поделилась Анна Семенович, которая сыграет в киноленте небольшую роль. По словам Жигунова, он хочет снять совершенно новое кино. При этом актер отметил, что возьмет все самое лучшее от первой работы Дружининой.

Жигунов признался, что следит за тем, что происходит на съемках у его коллеги. Он заверил, что конкурентами они не являются. «У нас разные формы реализации продукта — там будет кинопрокат, а у нас — телевизионное кино», — пояснил прославленный актер, передает ТАСС.