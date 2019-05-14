Архивное фото: Анфиса Чехова показала свою фигуру в 14 лет

Анфису Чехову на протяжении всей ее карьеры в шоу-бизнесе подозревали в пластических операциях. Всплывали слухи об изменении черт лица, но самым популярным было мнение, что телеведущая увеличила себе грудь. 41-летняя Чехова не раз отрицала какое-либо хирургическое вмешательство в ее внешний вид.

В Instagram знаменитость опубликовала архивное фото времен юности. Чехова подписала в Stories, что на снимке ей 14 лет. Уже тогда было видно, что звезда обладает пышными формами. На черно-белой фотографии она позирует в открытом купальнике без лямок.

Телеведущая подчеркнула, что в 90-е годы еще не была популярна процедура увеличения груди с помощью силикона. Анфиса Чехова призналась, что если бы в юности смогла сделать операцию, то только по уменьшению груди.

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Звезда старается следить за питанием, но никогда не сидит на строгих диетах. Чехова пытается принять свою фигуру такой, какая она есть. Все же у телеведущей есть слабость – иногда она использует фотошоп. Знаменитость пообещала подписчикам, что с каждым разом будет все меньше корректировать снимки.