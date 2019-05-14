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Архивное фото: Анфиса Чехова показала свою фигуру в 14 лет

Старый кадр лишь доказал, что телеведущая не прибегала к помощи пластической хирургии.

Архивное фото: Анфиса Чехова показала свою фигуру в 14 лет
Анфиса Чехова. фото: instagram.com/achekhova/

Анфису Чехову на протяжении всей ее карьеры в шоу-бизнесе подозревали в пластических операциях. Всплывали слухи об изменении черт лица, но самым популярным было мнение, что телеведущая увеличила себе грудь. 41-летняя Чехова не раз отрицала какое-либо хирургическое вмешательство в ее внешний вид.

Анфиса Чехова в 14 лет. скриншот: instagram.com/achekhova/
Анфиса Чехова в 14 лет. скриншот: instagram.com/achekhova/

В Instagram знаменитость опубликовала архивное фото времен юности. Чехова подписала в Stories, что на снимке ей 14 лет. Уже тогда было видно, что звезда обладает пышными формами. На черно-белой фотографии она позирует в открытом купальнике без лямок.

Телеведущая подчеркнула, что в 90-е годы еще не была популярна процедура увеличения груди с помощью силикона. Анфиса Чехова призналась, что если бы в юности смогла сделать операцию, то только по уменьшению груди.

Звезда старается следить за питанием, но никогда не сидит на строгих диетах. Чехова пытается принять свою фигуру такой, какая она есть. Все же у телеведущей есть слабость – иногда она использует фотошоп. Знаменитость пообещала подписчикам, что с каждым разом будет все меньше корректировать снимки.

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Анфиса Чеховаархивное фотоподозрение в пластике
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Архивное фото: Анфиса Чехова показала свою фигуру в 14 лет
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