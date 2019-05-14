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Недавно ставший отцом принц Гарри уже не мыслит жизни без сына

Герцог Сассекский посетил детскую больницу в Оксфорде, где пообщался с юными пациентами и их родителями.

Недавно ставший отцом принц Гарри уже не мыслит жизни без сына
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Несмотря на то, что с момента рождения Арчи Харрисона не прошло еще и десяти дней, принц Гарри, как бы ему не хотелось быть со своим наследником, не может бросить свои обязанности.

Во вторник, 14 мая, герцог Сассекский посетил детскую больницу в Оксфорде, где пообщался с юными пациентами и их родителями.

В частности, Гарри поговорил с матерью двоих детей Идой Скаллард. У ее трехлетнего сына Эммета в прошлом году был обнаружен тестикулярный рак и сейчас наблюдается ремиссия. А десять месяцев назад женщина родила дочь, которую и держала на руках.

Поэтому нет ничего удивительного, что разговор тут же зашел о младенцах, в частности о новорожденном сыне принца Арчи.

«Гарри спросил меня, как вела себя дочь, когда только что родилась, так как первые десять недель малыши все время капризничают. Так было и с моей девочкой», — рассказала Ида.

«А принц сказал, что привыкает к ребенку и что Арчи уже стал неотъемлемой частью его семейной жизни. Он также добавил, что теперь даже представить себе не может своего существования без сына», — добавила она.

Во время посещения больницы принцу Гарри подарили плюшевого мишку для его наследника, пишет Hello!.

Напомним, что почти сразу после рождения сына герцог Сассекский был вынужден покинуть Меган Маркл с ребенком, чтобы слетать в Норвегию на открытие соревнований для военнослужащих. А 24 мая ему предстоит еще одно путешествие — в Италию.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяпринц Гарри
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Недавно ставший отцом принц Гарри уже не мыслит жизни без сына
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