Шляпки с перьями и огненный массаж: чем удивит зрителей второй сезон сериала «Фитнес»

23 мая на видеосервисе START стартует показ новых серий комедийного сериала «Фитнес» о спортивном клубе и его обитателях. Первый сезон проекта увидел свет осенью прошлого года и был хорошо принят зрителями.

В новом сезоне персонажи будут все также работать в фитнес-клубе «СуперФит», дружить, строить любовь, ссориться и выяснять отношения.

Постройневшая на 20 килограмм Ася (Софья Зайка) продолжит строить свою карьеру и личную жизнь. Она решит делиться своими советами о том, как избавиться от лишних килограммов, в своем аккаунте в соцсетях. Блогерство постепенно начинает отнимать у нее все больше сил и времени, что все меньше нравится Борису (Борис Дергачев).

Также к дружной команде присоединился Фил (Филипп Бледный). Актеру пришлось срочно взять несколько уроков массажа огнем. На съемочной площадке постоянно присутствовал профи-массажист, который обучал артиста правильной технике. Понадобилось много дублей, чтобы Филипп Бедный приноровился к этой необычной и непростой процедуре. Не обошлось и без опасных случаев – вспыхнуло полотенце, пропитанное маслом, которое не сразу удалось погасить. К счастью, никто не пострадал.

Актеры, уже полюбившиеся зрителям в первой части проекта, в новом сезоне «Фитнеса» сыграют и неожиданные образы. Например, Светлана Камынина перевоплотится в эксцентричную хозяйку похоронного бюро – любительницу шляпок с перьями и костюмов с хищными принтами.

По словам Софьи Зайки, второй сезон «Фитнеса» порадует поклонников любовью и страстью в отношениях героев, будет сделан акцент на их семейных делах и внутренних переживаниях.