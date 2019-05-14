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Парикмахер Селены Гомес требует от жены 2 миллиона долларов за фейковую свадьбу

Звездный стилист Уильям Джордан Блэкмор женился на дочери автомагната Энди Потамкин в 2015 году. Спустя три года он обнаружил, что их брак не был официально зарегистрирован.

Парикмахер Селены Гомес требует от жены 2 миллиона долларов за фейковую свадьбу
Кадр из фильма "Сбежавшая невеста" (1999)

Звездный парикмахер Уильям Джордан Блэкмор спустя три года после заключения брака с дочерью миллионера Энди Потамкин с удивлением обнаружил, что все это время, оказывается, был не женат.

Стилист, который делает прически таким знаменитостям, как Марк Джейкобс, Селена Гомес, Элизабет Олсен, и многим другим, намерен подать в суд на 30-летнюю «жену» и взыскать с нее 2 миллиона долларов.

Свадебная церемония Уильяма и Энди состоялась в 2015 году в штате Юта. На нее были приглашены селебрити, которых доставили на торжество на частных лайнерах.

Однако, когда три года спустя Энди закрутила роман и решила подать на развод, выяснилось, что все это время Блэкмор был холостым.

Парикмахер утверждает, что фиктивную свадьбу организовал его богатый свекор — 70-летний Алан Потамкин вместе со своей наследницей. Миллионер опасался, что жених не захочет подписывать брачный контракт.

При всем этом он не хотел отказывать своей дочери в свадебном торжестве, которое обошлось в миллион долларов. Поэтому отец подстроил все так, чтобы церемония состоялась, но официально брак зарегистрирован не был.

Блэкмор встретился с Потамкин в 2006 году в ночном клубе в Майами. На тот момент им было 22 и 17 соответственно. Они влюбились и спустя четыре года обручились. По случаю помолвки стилист преподнес невесте кольцо за 90 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

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аферамошенничествообвинение в мошенничествесвадьбастилист
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Парикмахер Селены Гомес требует от жены 2 миллиона долларов за фейковую свадьбу
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