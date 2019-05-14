Кира Найтли, Джессика Альба и Тейлор Свифт снялись для газеты «Копейский рабочий»

В этом году в регулярном флешмобе поучаствовали 12 всемирно известных артистов.

Звезды Голливуда приняли участие в необычной акции газеты «Копейский рабочий». И подобное происходит не в первый раз. Несколько лет назад Маргарита Тьюксберри, которая родилась в Копейске Челябинской области, привезла партию газет за океан. Её муж Джек Тьюксберри является голливудским продюсером, поэтому ему было не сложно попросить знакомых звезд сняться с изданием в руках.

Акция стала вирусной в 2013 году, поэтому Маргарита решила сделать из фотосессии традицию. В редакцию «Копейский рабочий» прибыли свежие снимки с 12 звездами мировой величины. Среди них Кира Найтли, Джессика Альба, Тейлор Свифт и другие. Как сообщается на сайте «Копейского рабочего», в архиве хранится 73 фотографии звезд.

Отдельно редакция газеты отмечает кадры, на которых звезды держат в руках издание со звездным коллегой на обложке. Например, Кире Найтли достался номер с Робертом Паттисоном и Николь Кидман. Среди звезд, которые ранее снялись для «Копейского рабочего», были Метт Дэймон, Дензел Вашингтон, Пенелопа Крус и другие. Редакция в шутку называет их «постоянными читателями».

«Надеемся, что наша дружба продолжится и в Копейск вновь придут фото звезд мирового масштаба, читающих городскую газету Копейска», — написала редакция издания.