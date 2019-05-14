Актриса Алена Галлиардт нашла двух сестер благодаря передаче Дмитрия Шепелева

Женщина пыталась отыскать родственницу по имени Светлана Ильина, чтобы разделить с ней наследство отца, но заподозрила, что ее могут обмануть. Она обратилась в редакцию передачи, чтобы провести ДНК-тест.

Алена Галлиардт скоро отметит 47-летие. Многие ее знают по роли в фильме «Путь к себе», другие по сериалам «Провокатор», «Красивая жизнь» и работам в театре. Так вышло, что актриса никогда не видела своего отца Эмзара Шаматава. Восемь лет назад женщина получила письмо, которое он ей написал незадолго до своей смерти. Мужчина сообщил артистке, что у нее есть родная сестра Светлана Ильина, которая живет в Омске. Папа изъявил свою последнюю волю дочери. Он попросил ее увидеться с младшей сестрой и поделить с ней элитную трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

После таких новостей Галлиард начала искать свою родственницу. В итоге с ней связалась женщина, которая заявила, что является той самой Светланой. Актриса уже была готова оформить на новоявленную сестру часть квартиры, но затем передумала. Ее насторожил тот факт, что женщина потеряла паспорт и попросила оформить долю недвижимости на ее дочь. В итоге Светлана согласилась сделать ДНК-тест, чтобы доказать свое родство. Женщины приняли участие в передаче «На самом деле».

Алена пояснила, что верит Светлане, но все же хочет удостовериться в том, что она ее настоящая сестра. По словам актрисы, 14 лет ее воспитывал отчим. Она заверила, что ее жизнь была несладкой. «Я была как Золушка. Я выполняла черную работу, получала за все наказания: пыль не так протерта, не там поставлена сумка. В спину я слышала смех. Я даже маме не могла жаловаться», — поделилась женщина. В подростковом возрасте от ребят во дворе она случайно узнала, что ее воспитывает отчим, а не родной папа.

После этого Галлиардт смогла найти контакты своего родителя. «Он попросил найти сестру и общаться с ней», — добавила актриса. Она разместила объявление, когда приехала в Омск. На него откликнулась женщина, представившаяся Светланой Ильиной. Она также пришла в студию и рассказала, как жила в Сухуми, а потом переехала в Омск. В качестве доказательств родства женщина предоставила архивный снимок, на котором она запечатлена совсем маленькой с отцом.

Словам Светланы не верит муж актрисы. Его насторожил тот факт, что женщина именно сейчас потеряла свой паспорт. Эксперты в студии тоже стали предполагать, что гостья в студии — аферистка. Ведущий Дмитрий Шепелев объявил, что съемки передачи были задержаны на три дня, так как еще одна женщина заявила, что является сестрой Алены. Она тоже представилась Светланой Ильиной. Вторая претендентка на долю наследства отца Галлиардт тоже сдала ДНК-тест для установления родства. Ведущий первым озвучил результаты экспертизы, проведенной со второй Светланой, которая не приехала в студию, так как находится в больнице.

«Вероятность того, что вы являетесь единокровными сестрами, составляет 99,9%. Это означает, что та женщина является вашей сестрой», — объявил Шепелев.

Гости в студии были поражены, когда и второй генетический тест оказался положительным. Выяснилось, что у отца артистки была большая семья. Он воспитал семерых детей. Женщина в студии оказалась не Светланой Ильиной. Она из корысти представилась другим человеком. На самом деле ее зовут Медея Барышникова Шаматава. Она родная сестра настоящей Светланы, которая лежит в больнице.