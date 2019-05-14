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Ирина Шейк появилась одна на публике после слухов о расставании с Брэдли Купером

Супермодель засняли папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Ирина Шейк появилась одна на публике после слухов о расставании с Брэдли Купером
Ирину Шейк засняли на прогулке в одиночестве. Фото: globallookpress©Sonia Moskowitz

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе почти четыре года. У пары даже родилась дочка Лея, которой в марте исполнилось два года, однако до свадьбы дело так и не дошло. На днях американские таблоиды сообщили, что супермодель и актер расстались.

Раньше папарацци часто публиковали снимки, на которых Ирина и Брэдли прогуливаются с маленькой наследницей. За последние несколько месяцев такие фото перестали появляться в прессе, теперь же Шейк и вовсе появилась на публике в полном одиночестве.

В интернете распространились кадры, где красавица-модель шагает куда-то по одной из улиц Лос-Анджелеса. В одной ее руке смартфон, на экран которого она сосредоточенно поглядывает, а в другой – стакан со смузи. Судя по небрежно собранным в пучок волосам и спортивной одежде, знаменитость только что посетила спортзал, пишет The Daily Mail.

Когда о расставании Шейк и Купера только заговорили, многие поклонники были уверены, что причиной разрыва стала Леди Гага. Романтические чувства между актером и певицей якобы могли возникнуть в ходе съемок картины «Звезда родилась», где они сыграли влюбленных друг в друга главных героев. Но, как отмечает портал Mto News, Гага не имеет никакого отношения к тому, что отношения пары испортились.

«Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, тогда как Ирина считает, что каждый ее шаг должен быть отражен в прессе», – пояснил изданию осведомленный источник.

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Ирина Шейк появилась одна на публике после слухов о расставании с Брэдли Купером
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