Очаровательная невеста: Дженнифер Лоуренс устроила вечеринку по случаю помолвки

Американская актриса Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) является лауреатом «Оскара» и обладательницей трех премий «Золотой глобус». Зрители полюбили ее за роль в фильме «Голодные игры». Блондинка всегда эффектно выглядит на красных дорожках киношных мероприятий и старается вести себя там абсолютно непринужденно. В прошлом году Сеть облетели снимки, на которых она запечатлена с бокалом. Девушка так сильно захотела поговорить с коллегой, что не стала искать легких путей, а пошла напролом, перелезая через ряды кресел в театре «Долби», чтобы добраться до цели.

В феврале этого года бойфренд артистки Кук Марони попросил ее руки. Агент Лоуренс признался, что она не смогла отказать главе известной галереи современного искусства Gladstone Gallery. Спустя несколько недель девушка похвасталась кольцом, которое ныне украшает ее безымянный палец. Похоже, что торжество состоится уже очень скоро, так как накануне Дженнифер устроила вечеринку в Нью-Йорке в честь помолвки.

Папарацци подловили невесту, когда она шла по улице со своим избранником. Актриса была облачена в легкое кремовое платье L. Wells с разрезом и глубоким декольте. Нежный образ она дополнила неброским макияжем и небрежным пучком. Марони выбрал синий костюм и белую рубашку с галстуком. Радостное событие влюбленные отметили в узком кругу друзей и родных. Визажист актрисы Фульвия Фароли поделилась снимком с вечеринки, на котором Лоуренс запечатлена в саду, украшенном свечами и фонариками.

«Какая радость быть частью этого волшебного момента! Вот она! Мы очень счастливы за Дженнифер, ведь совсем скоро она станет миссис… В эти выходные мы подняли тост за Джен и ее жениха. Мы прекрасно провели время», — написала Фульфия.

Поклонники пришли в восторг от образа Дженнифер. Теперь они мечтают увидеть ее свадебное платье. Актриса давно прославилась своим утонченным вкусом, поэтому стоит ожидать, что она выберет лаконичный, но изысканный наряд для свадьбы.