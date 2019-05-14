Римские каникулы: принц Гарри второй раз покинет Меган Маркл после рождения сына

Герцог Сассекский поедет в столицу Италии, чтобы принять участие в Кубке по поло.

24 мая принц Гарри отправится в Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче по поло. Все средства от состязаний пойдут в благотворительный фонд, который основал герцог Сассекский совместно с африканским принцем Лесото Сиайсо в 2006 году.

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Организация оказывает помощь южноафриканским детям и молодым людям, у которых имеются проблемы со здоровьем.

Во время матча Гарри будет выступать за команду St Regis, а их соперниками станут американцы из Polo Assn. Герцог Сассекский принимает участие в состязаниях каждый год. В 2018 году на матче, где внук Елизаветы II выиграл кубок, присутствовала и Меган Маркл.

В прошлом в матчах принимал участие и принц Уильям.

Кубок по поло проводится в Италии впервые, пишет Hello!.

Отметим, что принцу Гарри придется оставить Меган Маркл уже во второй раз после того, как у пары родился сын Арчи Харрисон — ранее новоявленному отцу пришлось уехать с визитом в Норвегию.

Пополнение в семействе произошло 6 мая. Малыш появился в тот же день, что и близкий друг герцога и герцогини Сассекских Джордж Клуни.