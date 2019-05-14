Выясняющих отношения жен Вадима Казаченко вырезали из популярного ток-шоу

Артист возмущен тем, что в эфире не стали показывать, как его бывшая возлюбленная Ольга Мартынова оскорбляет его супругу. Он все же намерен потребовать, чтобы женщина извинилась перед Ириной Аманти.

Вадим Казаченко еще в 2016 году начал выяснять отношения с молодой женой Ольгой Мартыновой. Тогда девушка обвинила певца в том, что он выгнал ее из дома, когда она была беременна, и заставлял сделать аборт. Год спустя на свет появился мальчик Филипп, но даже это событие не примирило супругов. Они продолжили конфликтовать, но уже в соцсетях и на телепередачах. Оформить развод им удалось лишь летом 2018 года.

Сейчас Вадим счастлив в браке со своим директором Ириной Аманти, но бывшая жена не дает ему спокойно жить. Не так давно Ольга заявила, что вынуждена жить на 14 тысяч рублей, которые ей присылает Казаченко. Также в одном из последних интервью для Teleprogramma.pro она призналась, что ее сын может стать «бомжом». По ее словам, артист отказывается прописывать малыша и не хочет помогать с хотя бы временной регистрацией.

На этот раз Казаченко молчать не стал и ответил бывшей жене. Певец заверил, что Мартынова вновь играет роль жертвы. По его словам, он никогда не жил с ней вместе и не выгонял ее ни из какой квартиры. Также мужчина отметил, что она без его ведома зарегистрировала на него ребенка.

«Почему теперь ко мне предъявляются претензии? Хочу напомнить, что Ольга все 38 лет своей жизни проживает в родительском доме в Косино-Ухтомском. Она давным-давно могла зарегистрироваться сама в доме родителей и зарегистрировать там же ребенка», — пояснил Вадим.

Он добавил, что его согласие не нужно, если мама хочет зарегистрировать наследника по месту своей прописки. Ко всему прочему, артист подчеркнул, что каждый месяц исправно перечисляет алименты Ольге в размере 34 тысяч рублей. Он заверил, что его экс-жена тоже неплохо зарабатывает, посещая различные телепередачи. Казаченко рассказал, что Ирину недавно пригласили выступить в качестве эксперта на ток-шоу. По словам певца, Мартынова, узнав об этом, тоже приехала сняться в передаче.

«Вместо разговора по теме сходу принялась пытаться оскорблять Ирину, провоцировать её, обвинять и в намерениях „убить её ребёнка“, которому идет третий год! В финальном монтаже программы, вышедшей в эфир, удивительным образом все гадости, обвинения, оскорбления и провокации в адрес Иры были вырезаны», — констатировал Вадим.

Он заверил, что не оставит эту ситуацию без внимания. Артист намерен потребовать, чтобы канал, транслирующий шоу, дал ему исходную запись передачи. По словам знаменитости, он хочет потребовать от Ольги, чтобы она пояснила все обвинения и публичную ложь в адрес Иры. Также Казаченко в очередной раз призвал бывшую супругу оставить его наконец-то в покое, пишет «Собеседник».