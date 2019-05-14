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Дочь Ани Лорак впервые вышла на большую сцену

Бывший муж певицы и отец Сони поддержал ее школьный театральный дебют.

Дочь Ани Лорак впервые вышла на большую сцену
Дочь Ани Лорак дебютировала на сцене. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

После развода с Ани Лорак ее экс-супруг долгое время не виделся с родной дочерью, так как она живет с мамой в Москве и посещает там школу, а сам Мурат Налчаджиоглу работает в Киеве. Наконец турецкий предприниматель приехал в Москву и теперь проводит с наследницей все дни напролет.

Папа с дочкой посещают развлекательные мероприятия и даже сняли смешную совместную песенку на видео для соцсетей. Кстати, автором песни является сама Соня.

Дочь Мурата и Ани очень талантлива и артистична, и это не удивительно. В школе талант Сони заметили и оценили. Девочку приглашают на главные роли, пусть пока только в школьных постановках. Возможно, в будущем Соня пойдет по стопам матери и порадует поклонников своим талантом уже со сцен концертных площадок.

В своем дебютном спектакле девочка вела себя уверенно и была органична на сцене. Ведь в зале был ее главный зритель, самый преданный поклонник и самая надежная поддержка – любимый папа, поздравивший дочку с дебютом огромным букетом цветов.

«Моя звезда. Люблю тебя, малышка», – подписал школьный кадр с Софией счастливый отец.

Фото: Instagram@stories/murat_nalchadzhioglu

Поклонники Ани предполагают, что певица не могла пропустить дебютное выступление дочери и тоже посетила постановку, но делать совместные фотографии с бывшим мужем отказалась, сообщает «7 Дней». Так как развод супругов сопровождался громкими скандалами в СМИ в связи с открывшимися многочисленными фактами измен со стороны Мурата, такое поведение певицы вполне понятно.

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Ани Лоракзвездные детиМурат Налчаджиоглупевица
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Дочь Ани Лорак впервые вышла на большую сцену
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