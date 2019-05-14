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Ошеломительное декольте: Анна Семенович устроила фотосессию в черном боди

Певица не перестает удивлять поклонников, демонстрируя свои привлекательные пышные формы в самом выигрышном ракурсе.

Ошеломительное декольте: Анна Семенович устроила фотосессию в черном боди
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович когда-то занималась фигурным катанием. Теперь она является известной певицей. После ухода из группы «Блестящие» ей удалось добиться успеха и в сольной карьере. Также она снимается в кино и редко упускает уместную возможность похвастаться своими пышными формами. С момента появления артистки на эстраде поклонники гадают о том, натуральный у нее бюст или же девушка прибегала к пластике. Сама звезда не раз заверяла, что красота дарована ей природой.

В последнее время Анна с головой ушла в работу. Снявшись в новых «Гардемаринах», она отправилась на гастроли. Впрочем, у певицы есть негласное правило: она обязательно устраивает себе хотя бы один день отдыха в неделю, чтобы расслабиться и скинуть оковы стресса. Так, сегодня, релаксируя в соленой ванне, Семенович поделилась снимками из своей новой фотосессии. В кадре она предстала в черном боди без бретелек, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Образ артистка дополнила нюдовым макияжем и небрежной прической. Поклонники пришли в восторг от снимка. «Очень красивая девушка, яркая, замечательная, с хорошим чувством юмора!», «Аня, вы сильно мотивируете», «Столько sexy-красоты — это уже перебор», — высказались подписчики.

Семенович тем временем объяснила, почему с недавних пор стала называть свою страничку в Instagram «Позитивщики». Как выяснилось, после периода в жизни, когда она перестала замечать хорошее и думала лишь о негативном, певица решила измениться и притягивать только положительные эмоции и события.

«Теперь я контролирую свои мысли, я направляю их в сторону красоты, добра и позитива, по-прежнему я раз в год летаю на неделю одна отдыхать с <умными книгами> чтоб почистить свою Жизнь и зарядиться позитивной энергией. Я благодарю свой непростой период в жизни за урок, теперь я стала другой. Я научилась любить себя и слышать свои желания, несмотря на мнение окружающих», — пояснила Анна.

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Ошеломительное декольте: Анна Семенович устроила фотосессию в черном боди
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