Ошеломительное декольте: Анна Семенович устроила фотосессию в черном боди

Анна Семенович когда-то занималась фигурным катанием. Теперь она является известной певицей. После ухода из группы «Блестящие» ей удалось добиться успеха и в сольной карьере. Также она снимается в кино и редко упускает уместную возможность похвастаться своими пышными формами. С момента появления артистки на эстраде поклонники гадают о том, натуральный у нее бюст или же девушка прибегала к пластике. Сама звезда не раз заверяла, что красота дарована ей природой.

В последнее время Анна с головой ушла в работу. Снявшись в новых «Гардемаринах», она отправилась на гастроли. Впрочем, у певицы есть негласное правило: она обязательно устраивает себе хотя бы один день отдыха в неделю, чтобы расслабиться и скинуть оковы стресса. Так, сегодня, релаксируя в соленой ванне, Семенович поделилась снимками из своей новой фотосессии. В кадре она предстала в черном боди без бретелек, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Образ артистка дополнила нюдовым макияжем и небрежной прической. Поклонники пришли в восторг от снимка. «Очень красивая девушка, яркая, замечательная, с хорошим чувством юмора!», «Аня, вы сильно мотивируете», «Столько sexy-красоты — это уже перебор», — высказались подписчики.

Семенович тем временем объяснила, почему с недавних пор стала называть свою страничку в Instagram «Позитивщики». Как выяснилось, после периода в жизни, когда она перестала замечать хорошее и думала лишь о негативном, певица решила измениться и притягивать только положительные эмоции и события.