«Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты»: Никита Джигурда помянул Сергея Доренко

Актер Никита Джигурда в Instagram опубликовал видеозапись, в которой помянул тележурналиста Сергея Доренко. «Поминаю Сергея Доренко. Когда-нибудь расскажу о наших встречах. О проекте, который, увы, не осуществился. Но суть в том, что он настоящий. Красиво ушел, празднично, с разрывом аорты. Короче говоря, Сережка, царствие тебе небесное. Ну и вам не хворать», — заявил актер и выпил рюмку водки в память о журналисте.

Ниже под видеозаписью он написал: «Слава «безумцам», которые живут так, как будто знают, что они бессмертны. Царствие небесное Сергею Доренко. Ярко, драйвово, прикольно жил и так же перешел в мир иной. Но главное — жизнь земную любил своею бунтарской душой», — отметил Никита Джигурда.

Отметим, что Сергей Доренко скончался в центре Москвы, когда возвращался от своих друзей на мотоцикле из Подмосковья. Ему было всего 59 лет. На данный момент официальной причиной смерти называется разрыв аорты.

Между тем 12 мая должны были состояться похороны Сергея Доренко на Троекуровском кладбище. Однако в последний момент они были перенесены. Дочери журналиста от первого брака заявили, что их отца могли отравить. Причем, как они считают, к этому могла приложить руку его вторая супруга Юлия.