Словно статуэтка: Амаль Клуни в топе и мини-юбке поддержала мужа на премьере в Риме

Джордж Клуни (George Clooney) долгое время был завидным женихом. Импозантный актер никак не хотел расставаться с холостяцкой жизнью. Однако в 2014 году его буквально с первого взгляда покорила привлекательная юрист Амаль Аламуддин. Они сыграли свадьбу, а спустя два года стало известно, что актер станет папой. К появлению наследников на свет супруги готовились тщательно. Они устроили ремонт в квартире, а в распоряжении возлюбленной артиста была не палата, а целое крыло клиники.

Счастливые родители двойняшек Александра и Эллы теперь стараются все свободное время посвящать детям. Папарацци иногда удается заснять пару, когда они едут куда-нибудь с детьми. Сам Джордж не публикует снимков малышей, как и его жена. Недавно он приехал в Рим, чтобы представить свой мини-сериал «Уловка-22». На красной дорожке седовласый артист появился не один, а со своей возлюбленной. Оказалось, что Амаль решила его поддержать.

Перед фотографами супруги продемонстрировали настоящую идиллию. Клуни был облачен в лаконичный черный костюм и белую рубашку, а его спутница поразила всех своей худобой, которую подчеркнула зеленым топиком с пайетками и кремовой юбкой с вышивкой и стразами. Казалось, что все гости засмотрелись на стройные ноги Амаль. Поклонники были поражены тому, в какой форме находится 41-летняя избранница голливудской кинозвезды.

Стоит отметить, что обычно жена Джорджа отдавала предпочтение вечерним платьям или костюмам необычного кроя. В таком соблазнительном образе фанаты увидели ее впервые. Светские хроникеры назвали Амаль обладательницей одних из самых красивых ног в Голливуде, пишет Harper’s Bazaar.

К слову, Джордж Клуни сыграл в сериале «Уловка-22» одну из главных ролей, а также выступил в качестве режиссера и продюсера.