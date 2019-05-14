«К черту корону – ухожу в монастырь!»: Лена Ленина впервые пропустит Каннский кинофестиваль

И виной всему долги стилиста, которого не пустили на границе.

Известная модель и писательница Лена Ленина в Instagram выразила сожаление, что ей не удастся в этом году попасть на Каннский фестиваль и блеснуть на красной дорожке. Всему виной долг в 36 тысяч ее стилиста за электричество, о котором стало известно на границе. По словам Лениной, она напридумывала бомбических образов, но теперь на фестивале их никто не увидит.

«Прямо в день открытия на границе наши бравые таможенники развернули моего парикмахера, с которым мы собрались сразить наповал фотографов всего мира на знаменитой красной ковровой дорожке. Мне пришлось тоже вернуться, потому что без знаменитых высоковольтных укладок мне нечего делать в Каннах», — заявила Ленина.

Как отметила писательница, она пыталась заплатить долг, но из-за бюрократических проволочек это оказалось нереально сделать. Был у Лениной запасной вариант, но и им не удалось воспользоваться. Она хотела заменить стилиста, но у другого «гения высоких укладок» не оказалось шенгенской визы. «К черту корону – ухожу в монастырь», — заявила расстроенная модель.

Отметим, что 72-ой ежегодный кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Его традиционно организую в Каннах — бывшей рыбацкой деревушке, которая медленно, но верно становилась жемчужиной Лазурного берега.