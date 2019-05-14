«Само очарование»: Элизабет Херли познакомила поклонников с новым другом

У Элизабет Херли есть своя фирма, выпускающая купальники, которые сама владелица компании периодически рекламирует в соцсетях. 53-летняя актриса и модель по-прежнему может похвастаться прекрасной фигурой. Посты звезды неизменно собирают множество отметок «нравится».

Однако свежая публикация подписчикам понравилась особенно. Лиз поделилась фото, на котором позирует в блестящем верхе от бикини, а в руках держит щенка — кокер-спаниеля черного цвета. «Погода для бикини и щенок: просто идеальный день», — подписала она пост.

Пользователи Сети полностью согласились с Лиз. Они решили, что снимок — «само очарование» и засыпали хозяйку и ее домашнего любимца комплиментами. Щенка зовут Эйвой.

Эйва появилась в семье Лиз после того, как у звезды умерли две собаки — Эмили и черный лабрадор по кличке Раджа.

Грустные новости звезда сообщала в Instagram. «Сегодня мы похоронили нашу прекрасную Эмили. Беда не приходит одна. Semper Fidelis (от лат. Всегда верен, прим.ред.)», — написала она.

Ранее у Херли умер черный лабрадор. «Прощай, мой любимый Раджа. Путь на небесах для собак у тебя будет множество кроликов, за которыми ты сможешь гоняться. Ты был лучшим и самым преданным другом в течение 11 прекрасных лет», — отдала она дань своему любимцу.