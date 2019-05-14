НОВОСТИ

«Само очарование»: Элизабет Херли познакомила поклонников с новым другом

53-летняя актриса завела щенка.

«Само очарование»: Элизабет Херли познакомила поклонников с новым другом
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1/

У Элизабет Херли есть своя фирма, выпускающая купальники, которые сама владелица компании периодически рекламирует в соцсетях. 53-летняя актриса и модель по-прежнему может похвастаться прекрасной фигурой. Посты звезды неизменно собирают множество отметок «нравится».

Однако свежая публикация подписчикам понравилась особенно. Лиз поделилась фото, на котором позирует в блестящем верхе от бикини, а в руках держит щенка  — кокер-спаниеля черного цвета. «Погода для бикини и щенок: просто идеальный день», — подписала она пост.

Пользователи Сети полностью согласились с Лиз. Они решили, что снимок —  «само очарование» и засыпали хозяйку и ее домашнего любимца комплиментами. Щенка зовут Эйвой.

Эйва появилась в семье Лиз после того, как у звезды умерли две собаки — Эмили и черный лабрадор по кличке Раджа.

Грустные новости звезда сообщала в Instagram. «Сегодня мы похоронили нашу прекрасную Эмили. Беда не приходит одна. Semper Fidelis (от лат. Всегда верен, прим.ред.)», — написала она.

Ранее у Херли умер черный лабрадор. «Прощай, мой любимый Раджа. Путь на небесах для собак у тебя будет множество кроликов, за которыми ты сможешь гоняться. Ты был лучшим и самым преданным другом в течение 11 прекрасных лет», — отдала она дань своему любимцу.

Вам может быть интересно:

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк нашла дом для бездомных собак «Кошка тоже человек»: Ксения Алферова растрогала поклонников историей о пушистом члене семьи «Наш домовенок»: коту Александра Демидова исполнилось два года

Тэги:

домашние животныедомашние питомцысобакиЭлизабет Херли
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Само очарование»: Элизабет Херли познакомила поклонников с новым другом
Интересно?
Поделись с друзьями: