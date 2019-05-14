Маша Малиновская в ботфортах и без нижнего белья снялась для Playboy

Маша Малиновская не так давно отметила 38-летие. В начале 2000-х она была для многих иконой стиля. Телеведущая тщательно следила за своей внешностью и одевалась с иголочки. Со временем звезда будто ушла в тень, но не так давно она вновь напомнила о себе. Девушка стала активно делится новыми снимками в соцсетях. Поклонники не сразу признали артистку, так как она сильно преобразилась.

Пользователи стали активно обсуждать помолодевшую и постройневшую Малиновскую. Кажется, что это лишь вдохновило телеведущую. В апреле она снялась для известного мужского журнала Playboy, а теперь поделилась откровенными снимками. В кадре девушка позирует в латексных ботфортах и расстегнутой куртке. Видно, что Маша рискнула позировать без нижнего белья, продемонстрировав пышный бюст. Образ она дополнила объемной прической и ярким макияжем.

По словам телеведущей, журнал выйдет в июне. Поклонники были воодушевлены этой новостью. Они пришли в восторг и от уже имеющихся снимков. Для многих было открытием, что Малиновская находится в такой потрясающей форме. «Не перестаю восхищаться вами!», «Какой пассаж!», «Тоже хочу такие кудряшки», «Бомбическая Маша», — высказались подписчики.

Напомним, что десять лет назад артистка уже украшала обложку мужского глянца. Тогда она предстала на снимке в более откровенном образе. Она была полностью обнажена, а заголовок гласил: «Скрывать больше нечего». Отметим, что год назад Маша приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Тогда телеведущую подвергли критике. Именно после нападок хейтеров звезда взяла себя в руке и вновь решилась сняться для прославленного издания.