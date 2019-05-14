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Подписчики высмеяли Ксению Собчак за незнание школьной программы

Подписчики посмеялись над тем, что светская львица не разбирается в растениях.

Подписчики высмеяли Ксению Собчак за незнание школьной программы
Фото: Globallookpress.com

Ксения Собчак проводит затянувшиеся майские каникулы в Италии. Она регулярно выкладывает фотографии из поездки в своем микроблоге, вызывая восхищение фолловеров, однако с одним из кадров телеведущая просчиталась.

Ксения выложила фотографию на лугу, стоя по колено в мелких желтых цветах. Снимок она подписала: «Привет, ромашки». Очевидно это был отсыл к одноименной песне Земфиры, популярной в середине нулевых.

Подписчики указали Собчак на то, что цветы и близко не похожи на ромашки и, вероятно, она не очень хорошо учила ботанику в школе, раз не знает элементарных вещей.

«Привет, сурепка», «Мда, они же даже не похожи на ромашки», «Может это и не сурепка, а горчица или рапс, но уж точно не ромашки, сомнений нет», — написали в комментариях к посту.

Светская львица пока не ответила ни на один комментарий, но часть фолловеров предположила, что ошибка была допущена намеренно.

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Ксения Собчак
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Подписчики высмеяли Ксению Собчак за незнание школьной программы
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