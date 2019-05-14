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41-летняя Климова собрала коллаж из снимков с подросшей дочерью Беллой

Между дочерьми Екатерины Климовой разница в 14 лет.

41-летняя Климова собрала коллаж из снимков с подросшей дочерью Беллой
Актриса Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Климова познакомилась с нынешним возлюбленным Гелой Месхи на съемках сериала «Волчье солнце». Молодые люди не сразу решились завести общего ребенка. Поначалу они хотели проверить чувства друг к другу. Между дочерьми Екатерины Климовой — 17-летней Елизаветой и маленькой Беллой разница в 14 лет. Кроме того, у актрисы есть 12-летний сын Матвей и 10-летний Корней от Игоря Петренко.

По словам Лизы, когда ты старшая в большой семьей о тишине в доме можно забыть. Если мама уезжает на гастроли, младшие часто обращаются к ней со своими проблемами. И Елизавета старается помочь им советом, как-то уладить спор.

Екатерина Климова с дочкой Беллой
Младшая дочка Екатерины Климовой очень любит наряжаться (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«Это довольно сложно, зато нескучно. Тем более что это мои самые родные люди, я всегда ощущаю их поддержку», — приводит Hello! слова Елизаветы Хорошиловой.

В своем микроблоге Екатерина Климова публикует не только кадры со съемочной площадки, но и рассказывает о детях. Актриса собрала коллаж из снимков младшей дочери. Возлюбленная Гелы Месхи не скрывает, что их дочка растет маленькой модницей, ей очень нравится наряжаться.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
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41-летняя Климова собрала коллаж из снимков с подросшей дочерью Беллой
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