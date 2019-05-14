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«Королева гламура»: Рената Литвинова наслаждается отдыхом в Тоскане

Поклонники отметили, что даже в отпуске актриса выглядит привлекательно.

«Королева гламура»: Рената Литвинова наслаждается отдыхом в Тоскане
Рената Литвинова / Global Look Press

На майские праздники звезды российского шоу-бизнеса разъехались кто куда. Рената Литвинова для весеннего отпуска выбрала Италию.

На своей странице в соцсети Instagram 52-летняя актриса поделилась живописной фотографией: она стоит на террасе отеля в одной пижаме и наслаждается видами Тосканы.

«…Или как можно короче или как можно приятнее», — загадочно подписала снимок звезда российского кинематографа.

Большинство поклонников оценили снимок, а также образ любимой актрисы и отметили, что даже в пижаме она выглядит прекрасно.

Комментарии
https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

«Вы такая сексуальная, даже в пижаме», «Королева гламура», «Рената шикарная! Пейзаж любимый тосканский!», «Хочу такую пижаму. Вернее, она есть, но не знаю как её носить и с чем. На Регате всё сидит гениально!», «И даже босоножки при пижаме ей к лицу», «Полный фэшн», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Рената Литвинова на премьере фильма в Москве продемонстрировала главный тренд сезона — платье с цветочным принтом. При этом актриса решила обойтись без макияжа, чтобы акцент был именно на ярком наряде.

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InstagramИталиянарядРената Литвинова
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«Королева гламура»: Рената Литвинова наслаждается отдыхом в Тоскане
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