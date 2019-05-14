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Певица Елка набила новую татуировку на плече

Исполнительница не объяснила, к чему приурочено ее появление.

Певица Елка набила новую татуировку на плече
Фото: Globallookpress.com

Певица Елка частично показала свою новую татуировку поклонникам. Он выложила снимок в платье на одно плечо, приоткрывающим рисунок.

Картинка спускается от плеча к спине и судя по всему изображает крыло фантастического существа. Возможно, это хвост дракона.

Сама исполнительница никак пока не объяснила, что означает татуировка или к какому событию приурочено ее появление.

«Не дать раздражению ( ненависти, злобе, гневу, зависти, тоске итд) заполнить себя куда проще, чем пытаться его подавить или побороть, когда оно так плотно в тебе, что по сути уже и есть ты. Самое сложное — поймать ту секунду, когда оно зарождается и не дать ему. Это и есть задача. Та самая хваленая осознанность», — написала Елка.

Стоит отметить, что у артистки уже есть татуировки. Одна из самых узнаваемых — наутилус с зубцами по всей поверхности.

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Ёлкановая татуировка
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Певица Елка набила новую татуировку на плече
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