«Не надо паники»: песня Лолиты стала хитом на детском празднике

Лолита Милявская удивила поклонников сообщением о детском утреннике, проведенном под одну из ее песен. Видеозапись певице прислали поклонники — она сразу же поделилась ею с подписчиками.

На ролике ведущий детского праздника, вероятно, педагог, поет в микрофон песню Лолиты «На Титанике».

«Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день на Титанике», — поется в песне.

Сама Лолита кажется обрадованной этим событием и поблагодарила тех, кто выбрал ее композицию для детского праздника.

«Учителя, дети, родители! Спасибо Вам, что именно под эту песню, Вы проводите школьный утренник))! Отдельное спасибо замечательному солисту и явно педагогу Анатолию Саттарову», — написала певица.

В то же время она заметила, что фраза «Я никому ничего не должна» имеет особое «взрослое» значение и нужно, чтобы дети оценили ее правильно.