Саша Савельева посмеялась над СМИ, написавшими о ее желании быстро похудеть после родов

Певица пояснила, почему на самом деле села на диету для кормящих мам.

35-летняя Саша Савельева меньше двух месяцев назад родила первенца. Бывшая солистка группы «Фабрика» предпочла рожать в столичной клинике, но не обошлось без осложнений, поэтому в роддоме она провела чуть больше времени. За роды в комфортабельных условиях звезда заплатила полтора миллиона рублей. Сейчас певица наслаждается долгожданным материнством.

Поклонники были удивлены, когда впервые увидели Сашу после родов. Она продемонстрировала стройную фигуру без единого лишнего килограмма. Выглядела артистка так, будто и не рожала. К слову, она уже вернулась к работе. Несколько дней назад певица побывала в студии Игоря Матвиенко, где записала новый трек. Тем временем интерес поклонников с Савельевой не ослабевает. На днях в СМИ появилась информация, что девушка любыми способами пытается привести себя в форму. Якобы для этого она даже села на специальную диету для кормящих мам.

Когда Саша прочитала статью, то посмеялась над выводами авторов. Она поспешила пояснить, что придерживается определенного питания совсем из других соображений.

«Диета кормящих мам для того, чтобы кормить грудью и не вызывать у ребенка пищевую аллергию, а не худеть», — пояснила артистка, добавив смеющийся смайлик. Похоже, что она довольна тем, как выглядит и не собирается ограничивать себя в еде.

Стоит отметить, что Савельева любит иронизировать над критикующими ее подписчиками. Некоторое время назад она приняла участие в фотосессии. На снимках она позировала сидя на корточках. «Ты ж мать», — такой надписью звезда сопроводила недавний пост. Многие оценили ее юмор, а другие подметили, что фото было сделано еще до беременности артистки.