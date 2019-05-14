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Поклонники в Сети сравнили Екатерину Андрееву с 20-летней девушкой

Телеведущая поблагодарила щедрых на похвалу подписчиков.

Поклонники в Сети сравнили Екатерину Андрееву с 20-летней девушкой
Екатерина Андреева / Global Look Press

Екатерина Андреева много лет является лицом Первого канала. Время не властно над телеведущей — вряд ли ей можно дать 57 лет. Андреева выглядит гораздо моложе. Она любит вести активный образ жизни, много путешествовать и посещать театральные премьеры.

В последней публикации в соцсети Instagram звезда российских телеэкранов рассказала, что готовится к важному мероприятию, на котором будут присутствовать различные актеры, журналисты и телеведущие. Андреева специально решила записать свои мысли в блокнот, чтобы быть интересным собеседником на вечере.

«Я думаю, каждое такое приглашение — маленький вызов, и всегда тщательно готовлюсь — хочется быть интересным собеседником и рассказчиком», — поделилась телеведущая.

Однако больше всего подписчиков заинтересовало именно, как Андреевой в 57 лет удается выглядеть настолько молодо. Не обошлось и без комплиментов — поклонники сравнили любимую телеведущую с 20-летними девушками.

Комментарии
www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

«Замечательно выглядите — 20 лет», «Вам 20?, «Какой овал лица!!! 25 и не больше…», «Очень красивая, шикарная женщина!!!», «Екатерина признавайтесь, что спите в барокамере, просто невозможно и невероятно так выглядеть потрясно», «18 лет», — отметили подписчики в комментариях.

Екатерина Андреева поспешила поблагодарить свою аудиторию за лестные слова.

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Поклонники в Сети сравнили Екатерину Андрееву с 20-летней девушкой
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