Поклонники в Сети сравнили Екатерину Андрееву с 20-летней девушкой

Екатерина Андреева много лет является лицом Первого канала. Время не властно над телеведущей — вряд ли ей можно дать 57 лет. Андреева выглядит гораздо моложе. Она любит вести активный образ жизни, много путешествовать и посещать театральные премьеры.

В последней публикации в соцсети Instagram звезда российских телеэкранов рассказала, что готовится к важному мероприятию, на котором будут присутствовать различные актеры, журналисты и телеведущие. Андреева специально решила записать свои мысли в блокнот, чтобы быть интересным собеседником на вечере.

«Я думаю, каждое такое приглашение — маленький вызов, и всегда тщательно готовлюсь — хочется быть интересным собеседником и рассказчиком», — поделилась телеведущая.

Однако больше всего подписчиков заинтересовало именно, как Андреевой в 57 лет удается выглядеть настолько молодо. Не обошлось и без комплиментов — поклонники сравнили любимую телеведущую с 20-летними девушками.

«Замечательно выглядите — 20 лет», «Вам 20?, «Какой овал лица!!! 25 и не больше…», «Очень красивая, шикарная женщина!!!», «Екатерина признавайтесь, что спите в барокамере, просто невозможно и невероятно так выглядеть потрясно», «18 лет», — отметили подписчики в комментариях.

Екатерина Андреева поспешила поблагодарить свою аудиторию за лестные слова.