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«Нелюбимая дочь»: Наргиз спела о непростых отношениях с отцом

Певица посвятила композицию папе.

«Нелюбимая дочь»: Наргиз спела о непростых отношениях с отцом
Фото: Globallookpress.com

Наргиз Закирова представила новую композицию, посвященную сложным отношениям между отцом и дочерью. Отрывок песни исполнительница опубликовала у себя на странице в Instagram.

Название произведения — «Нелюбимая дочь», однако из текста становится понятно, что это монолог взрослой женщины, раскаивающейся в своем юношеском максимализме и недостаточной любви к отцу.

«Как винила я тебя в том, что сломана судьба и что ты меня увез, не видя моих слез, в чужие берега. Все-равно люблю, все-равно я жду. Ты прости, дай мне знать? я молю и так скучаю я. И люблю», — поется в песне Наргиз.

Выход нового трека также анонсировал продюсер исполнительницы Максим Фадеев. Он опубликовал совместное фото с певицей и рассказал о ее работе.

«У Наргиз вышел новый трек. Она рассказала в нем о своих непростых отношениях с отцом. Слушайте эту песню. Уверен, что кому-то эти слова будут близки», — написал он.

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Максим ФадеевНаргизНаргиз Закирова
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«Нелюбимая дочь»: Наргиз спела о непростых отношениях с отцом
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