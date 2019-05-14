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«В браке я подкаблучник»: Галкин высказался о личном во время интервью с Малининым

Александр Малинин и его супруга поделились секретами брака.

«В браке я подкаблучник»: Галкин высказался о личном во время интервью с Малининым
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева старше своего мужа шоумена Максима Галкина на 27 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супругам удается сохранять семью и воспитывать двух детей. 5-летние близнецы Гарри и Лиза даже присутствовали на венчании своих родителей. Под венец Алла Борисовна пошла в 2017 году, на тот момент она прожила в браке с телеведущим уже шесть лет.

В рамках шоу «Сегодня вечером» шоумен подметил, что всегда считал: Эмма стала для Александра Николаевича не просто женой и спутницей жизни, а своего рода руководителем. Пара вместе больше 28 лет.

«А я ее называю, мое руководство»,  — с юмором отозвался певец.

«А что жены не должны?!» — задалась вопросом возлюбленная Малинина.

«Ну по-разному бывает. Есть жены домоседки, которые сидят дома, ждут и вообще не вмешиваются», — нашелся с ответом Галкин.

«А я жду, я сижу дома… я нигде не тусуюсь! За 28 лет никто не может меня упрекнуть в том, что бы я сидела и где-то пила шампанское без своего мужа», — добавила Эмма Малинина.

К слову, на интервью Максим Галкин заговорил и о личном. Шоумен признался, что считает себя подкаблучником и никогда этого факта не скрывал. С этим же вопросом телеведущий обратился и к Малинину.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Максим Галкин считает себя подкаблучником (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Саш, ну вот я никогда не скрывал, что в браке я подкаблучник. Ты тоже подкаблучник или  скрываешь?» — поинтересовался Галкин.

«Мы в последнее время даже не озвучиваем это слово… Потому что я один раз пошутил, вот как ты сейчас, а потом на меня столько свалилось… Мы с тобой Макс подкаблучники, но это же не значит, что нами можно помыкать… Главное — сделать приятное любимой женщине», — заверил певец.

Вместе со своей супругой Александр Малинин воспитывает сына Фрола и дочку Устинью.

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Александр МалининАлла ПугачеваМаксим Галкинпрограмма "Сегодня вечером"Эмма Малинина
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«В браке я подкаблучник»: Галкин высказался о личном во время интервью с Малининым
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