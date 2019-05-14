«Нет, уже даже не страшно»: Николь Кузнецова готовится к 289-ой по счету операции

Звезда проекта «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова в Instagram рассказала, что готовится к 289-й операции в своей жизни. «Нет, уже даже не страшно. Да, под общим наркозом. Даже к такому можно привыкнуть. Пожелайте мне удачи. И я умоляю, ну прекратите спрашивать про голос! Операции мне жизненно необходимы, а шёпот — это лишь верхушка айсберга», — заявила она.

Известно, что Николь Кузнецова с детства страдает тяжелой болезнью. Причем она не любит рассказывать о ней. В свое время по этой причине от нее даже отказались родители. Однако нашлись люди, которые удочерили девочку в юном возрасте. Еще в детстве Кузнецова перенесла две клинические смерти. Первая случилась, когда ей был всего год. Вторая – в шесть лет.

На проекте «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова всегда говорила хриплым и очень тихим голосом. Долгие годы она ходила с трубкой в горле, что помогало ей дышать. Лишь не так давно в Германии специалисты смогли провести операцию и навсегда избавить девушку от ненавистной трубки. Врачам удалось реконструировать пораженную гортань.

При этом медики отмечают, что всю жизнь Николь будет делать операции. Сильный, здоровый голос к ней уже вряд ли вернётся. Сама экстрасенс никогда не теряет чувства юмора. Она считает, что ее огромное количество операций – перст судьбы и с этим надо смириться.