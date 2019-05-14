НОВОСТИ

«Нет, уже даже не страшно»: Николь Кузнецова готовится к 289-ой по счету операции

По словам звезды «Битвы экстрасенсов», хирургические вмешательства ей жизненно необходимы.

«Нет, уже даже не страшно»: Николь Кузнецова готовится к 289-ой по счету операции
Николь Кузнецова/instagram.com/nikol.official/

Звезда проекта «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова в Instagram рассказала, что готовится к 289-й операции в своей жизни. «Нет, уже даже не страшно. Да, под общим наркозом. Даже к такому можно привыкнуть. Пожелайте мне удачи. И я умоляю, ну прекратите спрашивать про голос! Операции мне жизненно необходимы, а шёпот — это лишь верхушка айсберга», — заявила она.

Известно, что Николь Кузнецова с детства страдает тяжелой болезнью. Причем она не любит рассказывать о ней. В свое время по этой причине от нее даже отказались родители. Однако нашлись люди, которые удочерили девочку в юном возрасте. Еще в детстве Кузнецова перенесла две клинические смерти. Первая случилась, когда ей был всего год. Вторая – в шесть лет.

На проекте «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова всегда говорила хриплым и очень тихим голосом. Долгие годы она ходила с трубкой в горле, что помогало ей дышать. Лишь не так давно в Германии специалисты смогли провести операцию и навсегда избавить девушку от ненавистной трубки. Врачам удалось реконструировать пораженную гортань.

При этом медики отмечают, что всю жизнь Николь будет делать операции. Сильный, здоровый голос к ней уже вряд ли вернётся. Сама экстрасенс никогда не теряет чувства юмора. Она считает, что ее огромное количество операций – перст судьбы и с этим надо смириться.

Вам может быть интересно:

Татьяна Васильева купила бывшей невестке квартиру ради общения с внуками Лучше любой диеты: Николь Кузнецова похудела до 40 кг на шоу «Последний герой» «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»: Николь Кузнецова после «Последнего героя» улетела к хирургу

Тэги:

ГерманияНиколь Кузнецоваоперация звезды
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Нет, уже даже не страшно»: Николь Кузнецова готовится к 289-ой по счету операции
Интересно?
Поделись с друзьями: