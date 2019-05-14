Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова впервые показала лицо младшего сына

В 2017 году Александр Радулов развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой после трех лет брака. Даже появление сына Макара не укрепило их союз. Теперь 32-летний спортсмен не торопится вновь идти в ЗАГС, а вот его экс-возлюбленная вскоре начала встречаться с 30-летним Игорем Семченко. Девушка родила сына, которого нарекла Гордеем.

На протяжении всего этого времени Дарья наслаждалась материнством и не спешила показывать младшего наследника поклонникам. Оказалось, когда Гордей был совсем крохой, она устроила ему и старшему сыну фотосессию. В микроблоге серебряная медалистка Олимпийских игр поделилась трогательными снимками, на которых позирует с сыновьями.

«Мое сокровище! Моя защита! Частички меня! Одной крови — одной плоти», — подписала пост гимнастка.

Поклонники пришли в восторг от фото. «Даша, какие красивые фотографии! Прекрасная и молодая Мама! И два Сына — защитника! Это круто!», «Фото в ладонях — это что-то», «Вы красивая семья!», — отозвались подписчики.

Отметим, что Дарья уже пришла в форму после родов. Она может похвастаться стройной фигурой. Спортсменка также вернулась к работе. Она дает мастер-классы. Свою профессиональную карьеру гимнастка завершила еще шесть лет назад, но совсем прощаться со спортом она не намерена. Возлюбленный Дмитриевой помогает ей ухаживать за сыном, а также подружился с ее старшим наследником от Радулова. К слову, хоккеист не оставил Макара без отцовского внимания и активно принимает участие в его воспитании.