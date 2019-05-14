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Рита Дакота обнаружила после концерта нижнее белье фанатки

Певица в шутку задалась вопросом, может ли она считаться рок-звездой.

Рита Дакота обнаружила после концерта нижнее белье фанатки
Фото: Globallookpress.com

Рита Дакота в настоящее время находится в большом гастрольном туре. На днях она поделилась с подписчиками восторгом от приема зрителей в Киеве и рассказала, что следом даст концерт в Одессе.

Однако, очевидно, прием оказался слишком уж теплый. На следующий день Дакота опубликовала у себя в Instagram пост с маркировкой 18+. Она выложила фотографию бюстгальтера, оставленного на полу одной из фанаток.

«Внимание, вопрос: могу ли я считаться рок-звездой, если телочки с концертов уходят без лифчиков?» — задалась вопросом Рита, добавив несколько смеющихся смайликов.

В комментариях поклонники поддержали веселье и написали, что теперь у Дакоты не будет шанса забыть Киев, на что она ответила: «Он оооооочень запомнился!»

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Рита Дакота
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Рита Дакота обнаружила после концерта нижнее белье фанатки
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