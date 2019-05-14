Молодая бабушка Елена Малышева посвятила внукам трогательное видео

Известная телеведущая Елена Малышева в Instagram разместила видеозапись, которую посвятила своим внукам. Как известно, их у нее двое. Игорь родился 25 января 2015 года, а Артур совсем недавно — 20 июля 2018 года. Малышу нет еще и годика.

«Сама смонтировала видео про своих мальчишек. Смешные», — заявила она. В хештегах она написала: «Люблю внуков», «Молодая бабушка».

На кадрах видеозаписи младший внук Малышевой в кроватке, а старший опекает его. Некоторые кадры сделаны совсем недавно. На них младший Артур сидит на лужайке и наслаждается хорошей погодой. Отметим, что оба внука Малышевой — это сыновья ее старшего сына Игоря. Он по образованию врач. Работает креативным продюсером в программе «Жить здорово!», которую как раз ведет известная телеведущая.

А вот у младшего сына Елены Малышевой детей пока нет. Василию сейчас уже 28 лет. Он является юристом. Ранее звезда рассказывала, что ее младший ребенок еще не устроил личную жизнь. Она даже просила потенциальных невест активизироваться.