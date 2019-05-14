Дизайнер Екатерина Малышева и принц Эрнст Ганноверский крестили второго ребенка

Эрнст Август, принц Ганноверский, и его супруга Екатерина Малышева провели обряд крещения второго ребенка. Церемония прошла в узком кругу в немецком замке Мариенбург в Нижней Саксонии, с середины 19-го века служившем летней резиденцией королей Ганновера.

Сын Вельф Август у королевской четы родился в середине марта, также супруги воспитывают дочь Елизавету, которой вскоре исполнится полтора года. На крещении мальчика присутствовали сами молодые родители, его старшая сестра и несколько других родственников, а роль крестной мамы взяла на себя 22-летняя греческая принцесса Мария-Олимпия.

35-летний принц Эрнст Ганноверский является потомком короля Великобритании Георга III, а также королевы Виктории по женской линии. Поэтому он занимает место в очереди наследования британской короны. С уроженкой города Апатиты в Мурманской области Екатериной Малышевой, дизайнером по образованию, принц обвенчался в июле 2017 года. После свадьбы россиянка получила сразу несколько титулов и стала именоваться Ее Королевским Высочеством Наследной Принцессой Екатериной Ганноверской.

Крещение сына принца Ганноверского состоялось в минувшие выходные, 11 мая, сообщает Hola! Радостной новостью поделилась с поклонниками и принцесса Олимпия, разместившая в Instagram снимок, на котором она запечатлена в интерьерах замка Мариенбург.