НОВОСТИ

Диана Арбенина дала ироничный совет, как решить проблемы в личной жизни

Артистка ко всему советует относиться с юмором.

Диана Арбенина дала ироничный совет, как решить проблемы в личной жизни
Фото: Globallookpress.com

Бессменная солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина держит личную жизнь в тайне, из-за чего ее фанаты часто строят домыслы и предположения. И, конечно, делятся ими в комментариях.

Сегодня исполнительница решила повеселить поклонников. В своем Instagram, в сторис, она опубликовала видео с хештегом #Нашладруга. В ролике Диана держит на руке маленькую игуану.

Фото:https://www.instagram.com/_diana_arbenina/
Фото:https://www.instagram.com/_diana_arbenina/

«Ребята, когда у вас проблемы в личной жизни, в принципе они легко решаются. Посмотрите, как прекрасен этот мир и сколько в них чудесных существ, с которыми можно дружить. Не сдавайтесь!» — говорит она.

Стоит отметить, что на проблемы не так давно жаловалась сама Арбенина. В своем микроблоге она посетовала, что давно не ходит на свидания, не чувствует вдохновения и не испытывает сильных эмоций. Подписчики отметили, что симптомы певицы напоминают эмоциональное выгорание и посоветовали ей больше отдыхать.

Вам может быть интересно:

Диана Арбенина рассказала, как последние 25 лет называет Сурганову Диана Арбенина решила отложить усыновление третьего ребенка «Диагноз не поставили»: Диана Арбенина выписалась из больницы во Франции

Тэги:

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диана Арбенина дала ироничный совет, как решить проблемы в личной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: