Диана Арбенина дала ироничный совет, как решить проблемы в личной жизни

Бессменная солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина держит личную жизнь в тайне, из-за чего ее фанаты часто строят домыслы и предположения. И, конечно, делятся ими в комментариях.

Сегодня исполнительница решила повеселить поклонников. В своем Instagram, в сторис, она опубликовала видео с хештегом #Нашладруга. В ролике Диана держит на руке маленькую игуану.

«Ребята, когда у вас проблемы в личной жизни, в принципе они легко решаются. Посмотрите, как прекрасен этот мир и сколько в них чудесных существ, с которыми можно дружить. Не сдавайтесь!» — говорит она.

Стоит отметить, что на проблемы не так давно жаловалась сама Арбенина. В своем микроблоге она посетовала, что давно не ходит на свидания, не чувствует вдохновения и не испытывает сильных эмоций. Подписчики отметили, что симптомы певицы напоминают эмоциональное выгорание и посоветовали ей больше отдыхать.